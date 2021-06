Ungkap Hal Terberat Saat Jalani Isolasi Mandiri, BCL: Sama Sekali Gak Mudah Buat Aku

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) menceritakan pengalaman dirinya menjalani hari keenam isolasi mandiri lantaran positif Covid-19.

Lewat akun Instagram miliknya, BCL merasa Covid-19 tidak hanya menimbulkan gejala-gejala bersifat fisik, tetapi juga membuat mentalnya down.

“Walaupun aku di sini menjalani isolasi tidak sendiri, tapi bersama dengan empat orang sahabat yang juga sama-sama terinfeksi, sometimes, I still feel low,” ungkap BCL.

Pelantun lagu Pernah Muda ini juga menceritakan selama masa isolasi, hal terberat yang dirasakannya adalah harus berpisah dengan putra semata wayangnya Noah.

Meski begitu, BCL tetap bersyukur ada keluarga yang membantu dan selalu memberi dukungan.

“During my isolation, hal terberat yang aku rasakan adalah harus berpisah dengan Noah, terpaksa harus merepotkan orang lain untuk membantu mengurus segala urusan Noah, sama sekali enggak mudah buat aku. Blessed my family for helping me out,” tutur BCL.

Sebagai manusia biasa, istri mendiang Ashraf Sinclair ini juga merasa sering kali diliputi rasa khawatir. Terlebih saat kondisi badannya drop.

Diakui BCL, hal tersebut membuatnya makin berat. Meski begitu, dia tetap berusaha untuk tersenyum.