Unik, Freshcare Smash Matcha Tampil dengan Kemasan Glow in The Dark

jpnn.com, JAKARTA - Brand minyak angin aromaterapi FreshCare meluncurkan produk terbaru yang unik, yakni Smash Matcha.

Produk inovatif ini tidak hanya menghadirkan kesegaran matcha, tetapi memiliki kemasan Glow in the Dark.

Pada acara peluncuran produk yang diadakan di Balai Sarbini Jakarta, pada 7 Maret 2024, para hadirin dibuat terpukau begitu lampu padan.

Ruangan dipenuhi dengan cahaya yang memikat dari kemasan FreshCare Smash Matcha.

Brand Manager FreshCare Meta Anggarini mengatakan, Smash Matcha membawa menawarkan kombinasi fungsi, manfaat, dan keunikan yang belum pernah ada sebelumnya.

"Kombinasi kemasan Glow in the Dark, kesegaran matcha, dan fungsi 4 in 1, produk ini menghadirkan yang terbaik," k ata Meta Anggarini, dalam keterangannya, Jumat (8/3).

Produk ini juga menarik perhatian dengan fitur praktisnya, yaitu double inhaler, roll-on, kerokan, dan pijat.

"Ini adalah produk yang tidak hanya stylish, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penggunanya," ujar Meta Anggarini.