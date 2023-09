Unit Usaha Syariah Bank DKI Meraih 3 Penghargaan dari Infobank

jpnn.com - JAKARTA - Unit Usaha Syariah Bank DKI menyabet tiga penghargaan dari Infobank.

Ketiga penghargaan yang diraih, yakni Excellence Financial Performance Sharia Business Unit in 2022, The Best Financial Performance Sharia Business Unit in 2022 (Asset Class IDR 5 to < 10 Trillion), dan Golden Trophy Excellence Financial Performance Sharia Business Unit in 5 Concecutive Years (2018-2022).

Penghargaan tersebut diberikan langsung pada ajang 12th Infobank Sharia Recognition 2023, pada Rabu (27/9) lalu.

Baca Juga: Transformasi Digital Bank DKI Bantu Wujudkan Jakarta Sebagai Kota Global

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono menyampaikan terima kasih dan mempersembahkan penghargaan yang diterima kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham, nasabah, serta mitra bisnis.

"Penghargaan yang kami terima merupakan buah dari kerja keras dan komitmen dalam menyediakan layanan keuangan syariah yang unggul dan inovatif,” ucap Amirul dalam keterangannya, Jumat (29/9).

Menurut dia, Bank DKI akan terus berupaya memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat dan berkontribusi dalam industri keuangan syariah di Indonesia.

Bank DKI juga telah menerapkan DBLM (Dual Banking Leverage Model) sebagai solusi layanan perbankan kepada nasabah yang menghendaki pilihan produk dan layanan syariah, di antaranya pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, bahkan pembiayaan skema syariah, seperti KUR.

Lalu, pembiayaan investasi, modal kerja, ritel dan mikro, serta konsumer iB yang dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang Bank DKI.