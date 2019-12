Universitas Prasetiya Mulya Luncurkan Program Doktor Manajemen dan Kewirausahaan

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Prasetiya Mulya meluncurkan program Doktor Manajemen dan Kewirausahaan di Kampus Cilandak pada Sabtu (7/12) lalu. Peluncuran program ini untuk menjawab kompleksitas industri terkini.

Universitas Prasetiya Mulya hadir dengan komitmen yang lebih kuat dalam visi dan misi untuk memecahkan kompleksitas dan tantangan bisnis yang terus berkembang mengikuti arus percepatan teknologi.

Melihat kompleksitas industri terkini, kebutuhan dunia bisnis mengarah kepada para pemimpin perusahaan untuk mampu mengambil keputusan berbasis fakta yang didukung oleh kelengkapan content dan bukan semata berbasis intuisi.

Baca Juga: Prasetiya Mulya Gali Potensi Anak Muda Daerah

Lebih penting lagi, industri membutuhkan kepemimpinan baru yang sanggup meningkatkan daya saing dan memecahkan tantangan bisnis di perekonomian 4.0.

Di dalam peluncuran tersebut, Dr. Faizal R. Djoemadi (Direktur Digital Business Telkom), Dr. Eko Jatmiko Utomo (Human Capital Advisor PGN), dan Prof Agus W Soehadi, Ph.D. (Dekan Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya) akan berdiskusi bersama dalam Panel "The Application of Theoretical to The Advancement of Complex Problem Solving".

Tema panel ini sesuai dengan orientasi program dimana Prasetiya Mulya berupaya menciptakan pemimpin dan ilmuwan baru di dunia bisnis yang mampu memecahkan masalah-masalah kompleks bisnis dan wirausaha di organisasi, masyarakat, dan negara melalui pendekatan penelitian empiris dan interdisipliner.

“Penekanan penyelenggaraan program Doktoral ini adalah pada hasil penelitian yang memberi konstribusi signifikan bagi industri pada umumnya dan perusahaan pada khususnya. Tidak mengarah ke functional management dan secara langsung dituangkan dalam bentuk mini workshop yang bisa diikuti untuk terus mengembangkan keilmuan para praktisi bisnis,” jelas Prof Dr Ir Sugiarto, MSc selaku Sekretaris Program Doktoral Universitas Prasetiya Mulya.

Sebelumnya, Universitas Prasetiya Mulya sudah memiliki 2 jenjang program studi yakni Sarjana dan Magister Manajemen. Melalui jenjang Sarjana, peserta didik mengoperasionalisasikan konsep bisnis secara terampil dalam mengelola atau memulai suatu usaha (pembuatan startup bisnis sebagai bagian dari tugas akhir).