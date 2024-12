Universitas Siber Asia Punya Target Top 10 Asia 2029 Mendatang

jpnn.com - JAKARTA - Rektor Universitas Siber Asia (Unsia) Jang Youn Cho mengatakan perguruan tinggi yang dipimpinnya mempunyai misi menjadi universitas cyber bereputasi dan bermartabat di tingkat ASEAN dan masuk sepuluh besar online university tingkat Asia pada 2029.

"Unsia juga mempunyai misi memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan di era cyber society," ujar Rektor Unsia Jang Youn Cho pada acara wisuda periode II Tahun Akademik 2023/2024 di Jakarta, Minggu (8/12).

Menurut Jang, untuk mencapai hal tersebut Unsia akan menerapkan berbagai strategi dalam bidang Tri Darma Perguruan Tinggi dan terus meningkatkan kualitas pengajaran serta penelitian dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga bereputasi.

Salah satunya, menambah jumlah program studi di jenjang S1 dan S2, yaitu program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea, serta Magister Administrasi Bisnis danTeknik Informatika.

"Dengan penambahan jumlah program studi di tahun ke empat Unsia, kami berharap masyarakat akan memiliki program studi yang lebih variatif untuk belajar kapanpun dan di manapun berada," ucap pria asal Korea Selatan ini.

Kali ini Unsia mewisuda 170 mahasiswa secara hybrid (online dan onsite). Wisudawan terdiri dari 81 orang program studi manajemen, 19 orang akuntansi, 24 wisudawan sistem informasi, 31 wisudawan informatika dan 15 wisudawan komunikasi.

Baca Juga: Ganesha Operation Bekali Siswa Sumsel Menghadapi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi yang Ketat

Dari total 170 orang yang diwisuda, 138 mahasiswa hadir secara onsite dan 32 mahasiswa secara online.

Wisuda mengusung tema 'Synergy of AI and Higher Education for Digital Literacy of Ethical andGlobally Insightful Young Generation'. Hadir antara lain Menteri Riset dan Teknologi Kabinet Kerja 2014-2019 Prof Muhamad Nasir sebagai keynote speaker.