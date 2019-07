Upaya Bank Jatim Perkuat Layanan Syariah

Bank Jatim. Foto: JPNN

jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus meningkatkan layanan keuangan perbankan syariah.

Salah satu caranya ialah dengan menjalin kerja sama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia Kompartemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Asbisindo).

Direktur Keuangan Bank Jatim Ferdian Timur Satyagraha mengatakan, ruang lingkup kerja sama itu adalah penyediaan kebutuhan jasa layanan keuangan.

Hal itu meliputi penyediaan dana, penyimpanan dana, layanan sistem pembayaran, dan jasa lainnya.

Ferdian menjelaskan, fungsi Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim sebagai lembaga APEX adalah sebagai pooling of fund dan lender of the first resort bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

"Dengan demikian, Bank Jatim memiliki tugas untuk memperkuat bisnis dan mendukung kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jatim," terang Ferdian beberapa waktu lalu.

Menurut Ferdian, Bank Jatim juga memiliki fasilitas-fasilitas yang mumpuni sebagai Lembaga APEX Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.