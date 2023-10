Upayakan Peningkatan Kualitas Jurnal, BSK Kumham Adalan Workshop Penulisan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) mengadakan workshop penulisan jurnal dalam rangka peningkatan kualitas.

BSK Kumham sendiri mengelola tiga jurnal ilmiah yang saat ini terakreditasi nasional sinta 2 yaitu Kebijakan Hukum De Jure; Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum; dan Jurnal HAM.

Workshop itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas jurnal dengan peningkatan akreditasi menjadi sinta 1.

BSK Kumham menghadirkan 15 peserta yang telah mengirimkan jurnal HAM pada kegiatan The 6th Conference on Human Right.

BSK Kumham juga menghadirkan 3 narasumber yang berasal dari Swedia, Amerika dan Indonesia yaitu, Dr. Elizabeth Rhoads dari the Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University; Dr. Grace Cheng from the Center for Human Rights College of Arts and Letters, San Diego State University; dan Dr. Al Khanif from The Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration, Universitas Jember.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Dr. Y. Ambeg Paramarta pada sambutan sekaligus membuka kegiatan workshop mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber.

"Sungguh sebuah kebanggaan melihat antusiasme bapakibu dalam mengembangkan pekerjaan yang telah bapak ibu lakukan," kata Ambeg Paramata dalam dikutip JPNN.com, Sabtu (28/10).

Kegiatan itu sendiri dimulai 24 Oktober 2023 dengan workshop dari tiga narasumber tentang metode penulisan jurnal.