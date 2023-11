UPJ, ASRES, & Universitas Matana Berkolaborasi dalam Konferensi Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pembangunan Jaya (UPJ), bersama Asian Society for Research in Engineering Sciences (ASRES), dan Universitas Matana bakal berkolaborasi dalam serangkaian konferensi internasional.

Agenda itu menjadi salah satu acara penng dalam yang digelar pada 15 hingga 17 Desember 2023.

Konferensi itu rencananya akan diadakan untuk mempertemukan para akademisi, peneli, praksi, dan industri dari berbagai belahan dunia yang diselenggarakan secara hybrid, menggabungkan kehadiran fisik dan virtual di Kampus Universitas Matana.

Rangkaian konferensi ini akan meliputi dua acara utama, yaitu 8th Internaonal conference on New Paradigms in Social Sciences, Humanies and Culture (NPSHC) serta 8th Internaonal Conference on Intelligent Technologies (ICIT).

Rektor UPJ Yudi Samyudia, Ph.D, mendukung penuh konferensi internasional itu. Yudi menyampaikan kolaborasi ini menjadi momentum penng dalam memfasilitasi dialog lintas batas antara para peneli, ilmuwan, dan praksi.

"Ditujuan untuk menghasilkan inovasi pengetahuan yang dapat diimplementasikan dalam produk dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat," ucap Yudi, seper dikup di Jakarta, Sabtu (25/11). Profesor Tripathi dari ASRES mengungkapkan antusiasmenya atas kolaborasi itu. Dia mengakui kesuksesan konferensi ASRES sebelumnya di kampus UPJ pada 2022 yang dihadiri oleh para peneli dari empat benua.

Kolaborasi ini dak hanya sekadar mengadakan forum akademis, tetapi membuka peluang bagi publikasi hasil penelian dengan mengangkat pengakuan internasional yang tinggi.