Ups, Ayu Ting Ting Diduga Comot Foto Orang Lain

jpnn.com, JAKARTA - Ayu Ting Ting diduga memakai foto orang lain tanpa izin untuk Instagram miliknya. Hal itu membuat netizen heboh dan ramai memperbincangkannya di salah satu akun gosip.

Kejadian tersebut terungkap saat pemilik foto asli yakni akun @panthere_instyle, melayangkan protes ke Ayu Ting Ting. Akun selebgram Ukraina itu menyebut Ayu Ting Ting menggunakan foto miliknya tanpa izin.

"When an account with 32mm followers uses your pic as her own. @ayutingting92," ungkap Panthere Instyle dengan memajang posting-an Ayu Ting Ting sebagai bukti.

Akun @panthere_instyle heran kepada Ayu Ting Ting yang mempunyai jutaan followers berani mencomot foto orang lain. Dia lantas mengingatkan pelantun Sambalado itu untuk tidak menggunakan foto kepunyaannya.

"Excuse me this is my picture. Please don't use it as your," sambungnya.

Protes @panthere_instyle tenyata dibaca oleh netizen Indonesia. Sehingga tindakan Ayu Ting Ting tersebut menjadi perbincangan di media sosial.

Unggahan Ayu Ting Ting yang diprotes yakni sebuah foto untuk kebutuhan endorsement. Dia mengupload foto kaki dengan sepatu dan terdapat tas mewah berwarna pink. Pada keterangan foto, Ayu Ting Ting mengaku foto itu diambil di Turki.