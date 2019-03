Us, Horor Terbaru dari Sutradara Get Out

jpnn.com - Nama Jordan Peele melambung ketika film horor psikologis Get Out (2017) yang ditulis dan disutradarainya sukses besar. Film itu membuat Peele meraih trofi Oscar pertamanya pada 2018. Yakni, kategori Best Original Screenplay. Dia juga menjadi orang Afrika-Amerika pertama yang memenangkan kategori tersebut.

Ambisi Peele ''bermain'' di genre horor tertuang dalam Us. Sama seperti Get Out, film itu menampilkan karakter utama yang berkulit hitam. ''Aku beruntung berada di posisi ini hingga bisa berkata kepada Universal, 'Aku ingin membuat film horor berbujet USD 20 juta dengan keluarga berkulit hitam.' Dan mereka bilang 'ya','' ujar Peele, sebagaimana dilansir dari Hollywood Reporter.

Us mengisahkan keluarga Wilson yang terdiri atas Adelaide (Lupita Nyong'o), suaminya yang bernama Gabe (Winston Duke), serta kedua anaknya, Zora (Shahadi Wright Joseph) dan Jason (Evan Alex). Keluarga itu berlibur ke rumah masa kecil Adelaide di Santa Cruz, California.

Sukacita keluarga tersebut tak berlangsung lama. Mereka berhadapan dengan ketakutan masa lalu Adelaide yang menjadi nyata. Empat orang misterius yang berpakaian merah muncul di depan rumah mereka.

Tak dibutuhkan waktu lama untuk menyadari bahwa empat orang itu adalah doppelganger (penampakan wajah seseorang yang sangat mirip, seperti pantulan).

Wujud mereka sama persis seperti keluarga Wilson. Mereka meneror dengan senjata gunting emas. Ketika Adelaide bertanya siapa mereka, makhluk misterius itu menjawab, ''Kami adalah orang Amerika.''

Cerita unik dan plot twist yang cukup membingungkan ala Peele menjadi daya tarik film tersebut. Tak begitu menyeramkan seperti film pengusiran setan atau semacamnya, tapi cukup bikin kaget dan tegang.

Sumber : Jawa Pos