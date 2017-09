Usai Gugat Cerai, Nafa Urbach Malah Galau di Medsos

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus pemain sinetron Nafa Urbach telah resmi menggugat cerai suaminya, Zack Lee.

Namun, usai mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (19/9), pelantun lagu Hatiku Bagai Terpenjara itu malah terlihat galau.

Dia kerap mengunggah kata-kata yang mengungkapkan kesedihan hatinya di akun Instagram Stories pribadinya.

Dia sempat meminta maaf kepada publik atas kabar yang tidak menyenangkan itu. Bahkan dia sendiri merasa tak percaya dengan keputusannya itu.

"I'm Sorry. Please forgive us, please forgive me, please forgive Zack," tulisnya.

Di hari berikutnya, ibu satu anak itu mencoba menguatkan dirinya sendiri dengan kalimat motivasi. "I'll be ok. Just not today," katanya.

Rumah tangga Nafa Urbach dan Zack Lee kembali diguncang isu perceraian sudah sejak tahun lalu. Terlebih, Zack Lee kerap tampil mesra dengan wanita lain di sebuah kelab malam.

Seperti diketahui, mereka menikah pada 16 Februari 2007 di Gereja Immanuel, Jakarta Pusat. Selama 10 tahun menikah, keduanya dikaruniai seorang anak bernama Mikhaela Lee Jowono yang lahir pada 8 Februari 2011.(mg7/jpnn)