Usai Hirup Udara Segar, Daniel Mardhany Keluar dari DeadSquad

jpnn.com, JAKARTA - Baru saja menghirup udara bebas pada 1 Agustus lalu karena kasus narkoba, Daniel Mardhany mengumumkan tak lagi menjadi vokalis DeadSquad.



"Mulai hari ini Daniel Mardhany tidak lagi bersama dengan DeadSquad," tulis akun Deadsquad di Instagram, Sabtu (21/8).



Ucapan terima kasih juga disampaikan untuk Daniel Mardhany atas kontribusinya selama bergabung di Deadsquad.



"Terima kasih kepada Daniel Mardhany atas semua kontribusinya dalam perjalanan karier DeadSquad sejak tahun 2009."



"We wish you luck and wellbeing for you and your career @possessedtomerch," demikian tulis akun DeadSquad.



Daniel Mardhany melalui akun Instagram pribadinya juga menyampaikan hal senada.



Dia mengunggah tiga buah mik yang kerap digunakannya saat manggung bersama DeadSquad.



Daniel menyebut bahwa perpisahannya dengan DeadSquad bukanlah akhir dari perjalanan.



"28 lirik, 13 tahun. Hari ini bukan muara dari beragam rima yang telah saya gurat bersama DeadSquad," ucap Daniel Mardhany.



Menurutnya, ini merupakan awal yang baru bagi perjalanan kariernya.



Dia pun tak lupa berterima kasih kepada para penggemar DeadSquad (Pasukan Mati) yang selalu mendukungnya selama ini.



"Terima kasih @pasukanmatiindonesia yang udah men-support saya selama ini dan akan tetap mendukung saya," kata Daniel.



"It's not the end, it's a beginning. Tunggu saja ya."



Daniel Mardhany merupakan vokalis DeadSquad yang bergabung sejak 2008 lalu.



Selama 13 tahun bergabung dengan DeadSquad, dia sudah menulis 28 lirik lagu.



Daniel Mardhany terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dan kemudian bebas pada 1 Agustus 2021. (mcr7/jpnn)



