Usai Video Asusila Beredar, Luna Maya: Jadi Pedagang, Jualan Tas!

jpnn.com - Aktris Luna Maya sempat vakum dari dunia entertainment selama kurang lebih setahun pasca-video asusilanya dengan Ariel NOAH beredar.



Dia pun beralih profesi dan memilih untuk menjalankan usaha tas.



"Jadi, pedagang deh. Gue jualan tas loh, dulu. Gue ke Eropa ke mana-mana," ujar Luna Maya melalui kanal MARSHED di YouTube, dikutip Jumat (20/8).



Pasalnya, saat itu, dia kehilangan berbagai pekerjaan.



Tak hanya itu, banyak pihak sponsor yang membatalkan kontrak dengan bintang The Doll tersebut.



"Enggak ada kerjaan buat gue, semua orang bye. Oh ya sudah bye enggak apa-apa. Gue move on deh,” tutur Luna.



Untuk melanjutkan hidupnya, aktris 37 tahun itu akhirnya memutuskan untuk berjualan tas selama vakum dari dunia entertainment.



Namun dari usahannya itu, Luna mampu membeli sebuah mobil mewah.



"Dari dagang itu jualan itu, gue bisa beli mobil Lexus waktu itu," ucapnya.



"Karena sebenarnya (aku) ada jiwa dagangnya juga sih," imbuh Luna Maya.



Video asusila Luna Maya dan Ariel NOAH sempat menghebohkan publik pada 2010 lalu.



Kasus tersebut pun menyita perhatian publik lantaran kedua figur publik itu tengah berada di puncak popularitas.



Luna Maya pun sempat vakum dari dunia entertainment selama kurang lebih setahun usai video asusila itu beredar. (mcr7/jpnn)