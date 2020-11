Valentino Rossi Sangat Emosional, Itu 15 Tahun Kebersamaan

jpnn.com, PORTIMAO - Juara dunia sembilan kali Valentino Rossi mengucap salam perpisahan dengan tim Monster Energy Yamaha, setelah menyelesaikan balapan pemungkas MotoGP 2020 di Portugal, Minggu (22/11) malam WIB.

Setelah finis P12 di Sirkuit Algarve, Rossi disambut para anggota tim Monster Energy Yamaha di garasi.

Musim depan, sang pembalap Italia itu masih melanjutkan kariernya, bersama tim satelit Petronas Yamaha tahun depan, bertukar bangku dengan Fabio Quartararo.

"Sangat emosional karena ini adalah 15 tahun kebersamaan. Periode yang sangat penting dalam karier dan kehidupan saya dengan banyak hal yang tidak terlupakan dan juga kenangan, teman, dan persahabatan," kata Rossi seperti dilansir laman resmi MotoGP.

The end of an era ????@ValeYellow46 completes his last race in full factory blue ????#PortugueseGP ???????? pic.twitter.com/RIJM8IK9Wu — MotoGP™???? (@MotoGP) November 22, 2020