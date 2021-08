Varian Delta Merajalela, New York Auto Show Dibatalkan

jpnn.com - New York Auto Show diumumkan batal diselenggarakan akibat peningkatan kasus baru varian Delta Covid-19 di wilayah Amerika Serikat.

"Dengan sangat kecewa, New York International Automobile Show 2021 mendatang di Jacob K. Javits Convention Center telah dibatalkan karena meningkatnya insiden varian Delta Covid-19 serta mengikuti kebijakan pembatasan yang diberlakukan pemerintah,” kata presiden NYIAS Mark Schienberg dalam sebuah pernyataan.

Pameran otomotif tersebut seharusnya berlangsung berlangsung dari 20 Agustus hingga 29 Agustus di Jacob K. Javits Center, New York City.

Pameran yang telang berlangsung selama 121 tahun itu biasanya diadakan pada akhir Maret atau awal April dan sempat dijadwalkan ulang pada 20-29 Agustus, tetapi kini harus diundur kembali.

Penyelenggara mengaku semula merasa antusias saat vaksinasi di New York mulai gencar dilakukan pada awal tahun dan berharap ada sinyal positif agar bisa menyelenggarakan acara, tetapi selama beberapa pekan terakhir peningkatan kasus Covid-19 memicu pembatalan NYIAS 2021.

Seiring dengan peningkatan kasus varian Delta, Wali Kota New York, Bill de Blasio pada Selasa (3/8) mengumumkan bahwa New York akan menjadi kota pertama di AS yang mensyaratkan bukti vaksinasi untuk pengunjung fasilitas publik dalam ruangan, seperti restoran, pusat kebugaran, maupun aula pertunjukan.

Penggunaan masker juga masih diwajibkan bagi warga saat berada di dalam transportasi massal, pertokoan, hingga gedung perkantoran. (AFP/ant/jpnn)