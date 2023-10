Vincent Rompies Hadir Sebagai Duta Lebat di Event Hairxhibition

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Vincent Rompies hadir dalam event Hairxhibition yang diselenggarakan di Mal Kota Kasablanka, Kota Kasablanka pada 16-22 Oktober 2023.

Sebagai Duta Lebat, Vincent melakukan treatment di ERHA Ultimate Hair Center selama setahun.

"Progresnya bagus banget. Sekarang ke mana-mana sudah jarang pakai topi," ujar Vincent, dalam keterangannya, Rabu (25/10).

Baca Juga: Vincent Rompies Akhirnya Menemukan Solusi Mengatasi Kebotakan

Program yang dijalani Vincent, adalah Love is in The Hair, yakni Extraordinhairy Growth Treatment, yaitu pemberian serum growth factor untuk mengatasi kebotakan parah.

"Adanya Vincent Rompies sebagai Duta Lebat diharapkan dapat menjadi inspirasi dan memotivasi para Pejuang Sobat Lebat untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan terbebas dari kerontokan dan kebotakan," ujar Anaquita Salsabila, Brand Representative dari ERHA Ultimate Hair Center dalam keterangannya, Rabu (25/10).

Event Hairxhibition akan dilanjutkan di Mal Central Park Jakarta, pada 27 November-3 Desember 2023.

Acara ini memiliki berbagai aktivitas menarik seperti Free Hair Check & Consultation, Free Hair Styling, Free Hair Cut, dan promo menarik lainnya.

Pengunjung dapat mencari tahu permasalahan rambut beserta solusinya melalui konsultasi gratis dengan dokter dari ERHA Ultimate Hair Center.