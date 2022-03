Viral Oknum Guru Usir Siswa yang Belum Vaksinasi Covid-19, Bu Retno Bereaksi

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyoroti video viral seorang guru mengusir siswa sekolah dasar (SD) dari ruang kelas lantaran anak tersebut belum divaksin Covid-19.

Melalui keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, Bu Retno mengaku menerima informasi itu dari sejumlah orang yang mengirimkan video viral tersebut.

Video itu menggambarkan suasana kelas di salah satu SD. Lalu ada suara guru yang meminta seorang anak keluar kelas tidak bisa mengikuti Try Out (TO) dengan alasan si anak belum vaksinasi Covid-19.

Konon, unggahan di Twitter melalui akun @SaveMoslem2 menyebutkan bahwa kejadian itu berlangsung di salah satu SD di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bu Retno mengecam tindakan yang dilakukan oleh sekolah melalui tenaga pendidiknya dengan cara meminta anak keluar kelas sehingga tidak bisa mengikuti TO. Apalagi, itu dilakukan di hadapan umum, disaksikan oleh teman-teman siswa itu.

"Kondisi tersebut pastilah berdampak pada mental atau psikologis anak korban," ucar Retno Listyarti pada Senin (28/3).

Menurut Retno, mungkin sekolah sebelumnya sudah menyampaikan ketentuan tertulis soal wajib vaksin sebagai syarat TO kepada para orang tua peserta didik, tetapi cara oknum guru “mengusir” dan direkam tidaklah tepat.

Mantan kepala SMAN 3 Jakarta itu menilai tindakan oknum guru usir siswa tersebut berpotensi kuat membuat mental anak jatuh, padahal dia sudah kelas akhir dan akan mengikuti ujian kelulusan sebentar lagi.