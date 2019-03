Viral Polisi Ajak Warga Teriak Jokowi Yes Yes Yes, Begini Penjelasan Mabes Polri

jpnn.com, JAKARTA - Pengguna media sosial khususnya Twitter dihebohkan dengan adanya video anggota Polri mengajak masyarakat meneriakkan Jokowi yes yes yes.

Mabes Polri pun tak tinggal diam, langsung melakukan pengecekan untuk mengetahui di mana dan kapan kejadian itu berlangsung.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya masih mendalami video tersebut. Dia pun belum bisa memastikan, apakah video itu benar atau tidak.

"Kami melakukan pengecekan terhadap video. Termasuk akun yang menyebarkan video maupun foto akan didalami," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/3).

Jenderal bintang satu ini lantas meyakinkan masyarakat bahwa Polri netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Tugas utama Polri dalam pesta demokrasi ini adalah menciptakan kondisi yang aman dan damai.

"Ini kan dicek dahulu tempatnya di mana atau lokasinya di mana, tanggal berapa, kegiatan itu tentang apa. Jadi belum tentu narasi yang dibuat oleh akun yang memviralkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan,” imbuh Dedi.

Dia juga menyebut, setiap konten yang ada di media sosial harus dipastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum disebarkan. Masyarakat pun harus pintar dalam menganalisis informasi di media sosial.