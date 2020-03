Viral Until Tomorrow Challenge, Begini Cara Mainnya

jpnn.com, JAKARTA - Instagram sedang diramaikan dengan tantang until tomorrow. Tantangan ini dimanfaatkan pengguna Instagram selama physical distancing karena virus corona.

Di masa physical distancing, banyak orang yang mengasah kreativitasnya untuk menciptakan suatu tren yang viral. Salah satunya dengan tantangan ini.

Lalu, bagaimana sih ikutan tantangan Until Tomorrow ini?

Jadi, kamu hanya menggungah foto paling memalukan di Instagram dengan dibubuhi caption until tomorrow.

Foto tersebut tidak boleh dihapus selama seharian. Kemudian pemilik foto mengirimkan direct messages (DM) ke orang-orang yang like foto untuk mengunggah foto Until Tomorrow sendiri.

Kamu juga harus like/love unggahan foto temanmu dengan caption Until Tomorrow. Lalu kamu akan mendapat pesan langsung dari Instagram.

Baca Juga: Langkah Strategis Instagram Tangkal Penyebaran Hoaks Corona

“Hello ready to hate me? I hate me too. you have made a mistake by liking my recent post. now you have to post an embarrassing picture of yourself, for the caption you’re ONLY allowed to write “until tomorrow" and you can only tag me! what an honor! You must send this message to everyone who has liked your picture. The picture must stay posted for 24 hours. Good luck and don't spoil the game! so freaking wack but i think it’s kinda fun! (i’m prepared to laugh).

Beberapa artis tanah air pun terlihat mengikuti tantangan ini. Sebut saja Al Ghazali, Iko Uwais, dan Hamish Daud.