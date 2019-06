Vivianne Miedema, Muda, Cantik, Cetak 60 Gol Untuk Negeri Kincir Angin

jpnn.com, VALENCIENNES - Vivianne Miedema mencatat rekor fenomenal. Striker timnas Belanda di Piala Dunia Wanita 2019 itu menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah timnas wanita Negeri Kincir Angin, 60 gol dalam 77 penampilan.

Cewek kelahiran Hoogeven yang baru berusia 22 tahun itu menggenapkan golnya menjadi 60 setelah membukukan brace (dua gol), saat Belanda menang 3-1 dari Kamerun di matchday kedua Grup E Piala Dunia Wanita 2019, di Stade du Hainaut, Valenciennes, Sabtu (15/6) malam WIB.

Gol Miedema lahir pada menit ke-41 dan 85. Satu gol Belanda lainnya dicetak Dominique Bloodworth di menit ke-48. Sementara gol Kamerun diukir Gabrielle Aboudi Onguene pada menit ke-43.

"Saya masih berusia 22 tahun dan berharap memiliki karier yang bagus. Saya tidak tahu di mana ini akan berakhir, tetapi selama saya terus bermain di levelnya, saya ingin menambah lebih banyak gol," kata Miedema.

