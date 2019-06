Jepang Petik Kemenangan Pertama di Piala Dunia Wanita 2019

jpnn.com, RENNES - Jepang untuk sementara memimpin klasemen Grup D usai memetik kemenangan pertama di Piala Dunia Wanita 2019.

Dalam matchday kedua di Roazhon Park, Rennes, Jumat (14/6) malam WIB, Nadeshiko (julukan timnas wanita Jepang) menang 2-1 atas Skotlandia.

Wanita-wanita dari Negeri Sakura itu unggul dua gol lebih dahulu lewat Mana Iwabuchi di menit ke-23 dan penalti Yuika Sugasawa di menit ke-37. Skotlandia baru memperkecil skor pada menit ke-88 lewat Lana Clelland.

Buat Jepang si juara Piala Dunia Wanita 2011 tersebut, ini merupakan kemenangan pertama setelah di laga sebelumnya imbang melawan Argentina 0-0. Sedangkan untuk Skotlandia, ini merupakan kekalahan kedua usai kalah 1-2 dari Inggris.

? - Scotland are the first UEFA country to lose against a non-UEFA side at this World Cup. The UEFA sides had a perfect record of 7-0 against the other continents before this match #FIFAWWC #JPN — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 14, 2019