Bunuh Diri Warnai Kemenangan Nigeria dari Korea di Piala Dunia Wanita 2019

jpnn.com, GRENOBLE - Nigeria membuka peluang untuk lolos ke fase 16 Besar Piala Dunia Wanita 2019 setelah membuka rekening poinnya di Grup A. Dalam matchday kedua melawan Korea di Stade des Alpes, Grenoble, Rabu (12/6) malam WIB, Super Falcons menang 2-0 atas Korea.

Nigeria unggul gara-gara gol bunuh diri pemain Korea Kim Doyeon, yang salah mengantipasi si kulit bundar pada menit ke-29. Setelah gol tersebut, Korea menguasai pertandingan, terus mengurung pertahanan Nigeria.

Namun, saat fokus menyerang, Taegeuk Nangja kebobolan di menit ke-75. Penyerang Nigeria Asisat Oshoala menyelesaikan serangan balik timnya dengan sempurna.

1 – Nigeria have become the first African side in Women’s World Cup history to win their second group game at the tournament, with 12 of the previous 13 such matches ending in defeat for sides from Africa (D1). Soaring. #FIFAWWC pic.twitter.com/x2vPQXjqif — OptaJoe (@OptaJoe) June 12, 2019