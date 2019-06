Amerika Serikat Hancurkan Thailand, Astaga, 13-0!

jpnn.com, REIMS - Amerika Serikat menutup matchday pertama penyisihan grup Piala Dunia Wanita 2019 dengan sensasional. Si juara bertahan itu menghancurkan Thailand 13-0!

Dalam laga yang digelar di Stade Auguste Delaune, Reims, Rabu (12/6) dini hari WIB itu, The Stars and Stripes membuka pesta gol ke gawang tim Negeri Gajah Putih pada menit ke-12 lewat sundulan Alex Morgan.

Messi?

Ronaldo?

Nah Alex Morgan ??????????

5 Goals In One World Cup Game They Would Never ???? pic.twitter.com/2beDAfPegl — Karma ???????? (@OkayKarma) June 11, 2019