VP Marketing Google Sindir Kemampuan Kamera iPhone XS

jpnn.com - Vice President Marketing Google Marvin Chow menggungah di akun Twitter miliknya sebuah foto hasil jepretan menggunakan Google Pixel 3. Bahkan, Chow membandingkan hasil jepretan Pixel 3 dengan hasil jepretan dari iPhone XS.

Dari kedua foto hasil jepretan dua perangkat itu pun menunjukkan perbedaan. Chow memang tidak menyebut secara langsung, namun fitur Night Sight di Pixel 3 sangat membantu memberikan kualitas gambar lebih baik ketimbang iPhone XS.

Apalagi, model sebagai subjek di foto terlihat jelas dan detail ketimbang di foto hasil kamera iPhone XS, lansir Phone Arena, Rabu (30/1). Sindiran cukup tajam.

Pixel 3 memiliki fitur Night Sight dan menggabungkannya dengan mode HDR+ bersama beberapa trik kecerdasan buatan untuk meningkatkan warna dan kecerahan dalam foto bercahaya minim.

Night Sight on Google Pixel3 -- pretty much speaks for itself ???? #teampixel pic.twitter.com/ao0Yi2W2Sq — marvin chow (@theREALmarvin) January 27, 2019