Waduh, Viktor Axelsen Tiba-Tiba Sentil BWF, Ada Apa?

jpnn.com, COPENHAGEN - Pebulu tangkis tunggal putra Denmark Viktor Axelsen sedikit menyentil Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).

Hal itu terjadi lantaran hingga saat ini, Axelsen belum juga menerima hadiah juara Denmark Open 2021.

Padahal, turnamen itu sudah berlangsung sejak Oktober lalu.

Axelsen sendiri naik podium juara setelah menaklukkan raja bulu tangkis Jepang Kento Momota dengan skor 20-22, 21-18, dan 21-12.

still haven’t received prize money from Denmark Open yet. In tennis they receive after two weeks max in GS/WTA/ATP. Maybe something we could improve also ???? — Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) December 15, 2021