Wakil Ketua MPR Sebut Inklusivitas Harus Diwujudkan Secara Konsisten

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan inklusivitas harus mampu diwujudkan secara konsisten dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam pengambilan kebijakan pada proses pembangunan.

Dia mengatakan pada acara 'Synergy Fest' dalam rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional dengan tema 'Collaboration for Creating Inclusive Environment', di Sarinah Thamrin Plaza, Jakarta, Kamis (12/12).

"Kegiatan hari ini menunjukkan bahwa keinginan bersama untuk mewujudkan semangat leave no one behind semakin kuat," ujar Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.

Synergy Fest merupakan kegiatan bertujuan mewujudkan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Antara lain, melalui berbagai kegiatan UMKM dan diskusi yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas para penyandang disabilitas.

Menurut Lestari, peringatan Hari Disabilitas Internasional yang diperingati pada 3 Desember lalu harus menjadi momentum bersama untuk menilik kembali inklusivitas yang ditargetkan sudah tercapai atau belum.

"Kalau belum tercapai, berapa banyak kekurangan untuk mencapainya," ucap Rerie, sapaan akrab Lestari.

Baca Juga: Pimpinan MPR Eddy Soeparno Raih Gelar Doktor Ilmu Politik dengan Predikat Cum Laude

Rerie berpendapat setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, yang bila diberdayakan dapat membuat para penyandang disabilitas setara dengan kita semua.

Upaya menindaklanjuti langkah untuk mewujudkan inklusivitas seperti yang dilakukan pada Synergy Fest ini, menurut Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus konsisten dilakukan.