Wallboard Ramah Lingkungan, Solusi Praktis untuk Dekorasi Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Brand material dekorasi dan renovasi rumah, RONA menghadirkan inovasi terbaru melalui produk Wallboard yang menawarkan solusi praktis, berkualitas, dan ramah lingkungan untuk mempercantik hunian.

Produk ini menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang mengutamakan estetika tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.

Wallboard RONA hadir dalam dua varian unggulan, yaitu Flexi Board dan PVC Marmer, masing-masing dengan keistimewaan tersendiri.

Flexi Board memiliki daya tahan yang kuat, tidak mudah patah, anti lembab, tidak merambat api, serta efektif dalam meredam suara.

Sementara itu, PVC Marmer menawarkan ketahanan terhadap goresan, kemudahan pembersihan, serta keunggulan anti lembab dan anti api yang sama.

Kepraktisan menjadi salah satu keunggulan utama Wallboard RONA dibandingkan produk sejenis di pasaran.

Jika brand lain umumnya dijual dalam jumlah besar per palet, Wallboard RONA tersedia dalam kemasan fleksibel per dus, yaitu Flexi Board berisi empat lembar per dus dan PVC Marmer berisi tiga lembar per dus.

Hal ini memudahkan konsumen untuk membeli sesuai kebutuhan tanpa pemborosan.