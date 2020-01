Wamendag Lanjutkan Misi Peningkatan Kinerja Ekspor di Norwegia

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga berkunjung ke Norwegia untuk menghadiri peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Norwegia.

Lawatan ini mengawali rangkaian kunjungan kerja Wamendag ke beberapa negara dalam misi meningkatkan kinerja ekspor Indonesia melalui berbagai perjanjian kerja sama ekonomi.

Pada kunjungan kerja kali ini, Wamendag dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan State Secretary of Ministry of Trade and Industry Norwegia Geir Inge Siversten.

"Ini langkah meningkatkan hubungan kerja sama di bidang diplomatik, ekonomi, serta perdagangan antar kedua negara. Ini juga bisa jadi kado istimewa perayaan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Norwegia," kata Jerry dalam siaran persnya, Selasa (28/1).

Norwegia merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Hubungan diplomatik kedua negara, secara resmi dibuka pada 25 Januari 1950.

Hubungan ini terus diperkuat dalam berbagai bentuk kerja sama di berbagai bidang.

Wamendag melihat, hubungan perdagangan dan investasi Indonesia-Norwegia masih dapat ditingkatkan melalui implementasi Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA).

"Kita sudah menandatangani perjanjian ini pada Desember 2018, Kementerian Perdagangan akan mendorong agar ini segera diratifikasi sehingga pelaksanaannya bisa dilakukan," kata pria 35 tahun ini.