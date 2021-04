Wanita Emas Dukung Larangan Mudik, Begini Penjelasannya

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memberlakukan larangan mudik lebaran. Kebijakan ini berlaku mulai 6-17 Mei 2021.

Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni 'Wanita Emas' (HWE), mendukung pelarangan tersebut.

“Terkait larangan mudik, apa yang diputuskan dan dilakukan pemerintah itu sangat baik. Karena untuk mencegah meningkatnya kasus Covid-19,” kata Hasnaeni dalam keteranan pers, Senin (12/4).

Dia pun menyarankan kepada pemerintah Indonesia mencontoh kebijakan penanganan virus corona di Singapura. Sebab, kasus Covid-19 di negara itu tergolong rendah.

“Setiap hari, saya memperhatikan hampir dua bulan di Singapura, dan saya bicara dengan Pak Dubes dan saya melihat tren Covid itu hampir zero. Paling kasus itu satu, nol, satu, nol. Hampir day to day itu zero Covid,” ujar Hasnaeni.

Kondisi itu terjadi, menurut dia, lantaran pemerintah Singapura tegas dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi. Misalnya, aturan mengenai kedatangan pelancong ke negara itu.

Baca Juga: Latihan Operasi Militer TNI AL Libatkan Armada Kapal Sipil

“Saya merasakan sendiri ke Singapura saja, tidak terkecuali menteri, siapa pun itu orangnya, tetap mengikuti karantina empat belas hari. Setelah itu orang bebas mau ke mana saja," ungkap Hasnaeni.

Hasnaeni juga meminta pemerintah memiliki data kasus Covid-19 yang terintegrasi. Data tersebut di-update terus menerus, sesuai perkembangan di lapangan sehingga upaya mengatasi penularan corona bisa terskema.