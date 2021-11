Warning dari Ibas Soal Risiko Penyebaran Pandemi Covid-19 di 2022

jpnn.com, JAKARTA - Risiko terjadinya penyebaran Pandemi Covid-19 third wave atau the next wave yang akan mengancam kembali kehidupan, kesehatan, dan ekonomi tahun 2022 menjadi salah satu tantangan besar yang harus diperhatikan.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VI DPR RI Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono saat menjadi pemateri di acara Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Timur Business Forum pada Sabtu (27/11/21).

Seminar yang diselenggarakan di Universitas Islam Malang tersebut mengangkat topik “Recovery Ekonomi Pasca Pandemi”.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini menjadi pembicara di seminar sesi pertama dengan subtema “Arah dan Kebijakan Recovery Ekonomi Pasca Pandemi”.

Ibas, sapaan akrabnya, hadir secara virtual karena tengah menemani sang ayah, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang menjalani pengobatan kanker prostat di Amerika Serikat.

Pada seminar tersebut Ibas memaparkan pandangannya terkait “Pengendalian Pandemi Demi Pemulihan Ekonomi Indonesia”.

Menurut Ibas, terdapat beberapa tantangan yang mengadang dalam upaya mengendalikan Pandemi Covid-19.

Pertama, Ibas mengingatkan risiko terjadinya penyebarkan pandemi third wave atau the next wave yang akan mengancam kembali kehidupan, kesehatan, dan ekonomi Indonesia di tahun 2022.