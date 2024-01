Wave To Earth Segera Gelar Konser di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Korea, Wave To Earth akan menggelar konser bertajuk The First Era Concert di Uptown park, Summarecon Mall Serpong pada 29 Februari 2024.

Trio yang terdiri dari vokalis dan gitaris Daniel Kim (vokal/gitar), John Cha (bass), dan Shin Dongkyu (drum) itu siap menghibur penggemar di Indonesia dengan penampilan spesial.

"Kali ini kita akan kembali dimanjakan oleh penampilan solo perdana Wave To Earth di Indonesia dengan berbeda dari konser-konser solo sebelumnya yang pernah kita adakan," kata Talenta Regina

Kaban selaku Creative Director dari Ravel Entertainment, Senin (8/1).

Wave To Earth rencana menampilkan pertunjukan solo dengan konsep baru untuk The First Era Concert pada 29 Februari 2024 di Uptown Park, Summarecon Mall Serpong.

Oleh sebab itu, konser tersebut tidak boleh terlewatkan begitu saja.

Adapun Wave To Earth memulai debut dengan single berjudul wave (2019), lalu EP dengan nama yang sama dirilis pada 2020.

Melodi manis dari Wave To Earth enak didengar hingga menarik perhatian penggemar.

Selain itu, ciri khas warna Wave To Earth yang mengandung unsur alam, seperti suara angin, membuat menonjol dan bisa menjadi mood booster.