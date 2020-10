Wenger Bilang Berurusan Dengan Mourinho Seperti di Taman Kanak-Kanak

jpnn.com, JAKARTA - Arsene Wenger menanggapi santai reaksi Jose Mourinho yang tidak masuk dalam autobiografinya.

Pelatih Arsenal asal Prancis itu mengatakan berurusan dengan pelatih asal Portugal itu membuatnya seperti berada di taman-kanak-kanak lagi.

Wenger dan Mourinho diketahui berseteru selama bertahun-tahun. Namun, sama sekali tidak ada disebutkan dalam buku biografi Wenger.

Baca Juga: Mourinho Pengin Banget Menggaet Pemain MU Ini

Wenger diketahui mengeluarkan autobiografi berjudul "My Life in Red and White" (Hidup Saya dalam Merah dan Putih).

Seperti disiarkan Reuters, Senin (19/10) biografi itu menceritakan 22 tahun keberadaan Wenger di Arsenal.

Namun tak tidak menyebut duelnya dengan Mourinho, yang klubnya Chelsea meruntuhkan status 'Tak terkalahkan' pria asal Prancis itu pada 2004-2005.

Mourinho telah mengatakan alasan dia tidak disebut dalam buku itu adalah, "Karena dia tidak pernah mengalahkan saya."

"Itu tidak mengganggu saya. Ini provokasi permanen," ujar Wenger kepada Canal Plus.