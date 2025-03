Winfield Raih Penghargaan Best of the Best Agent Sinarmas Land 2025

jpnn.com, TANGERANG - Winfield Real Estate Agency berhasil meraih penghargaan Top 1 Best of the Best Agent Sinarmas Land National 2024 dalam ajang Sinarmas Land Majestic Awardeal One Smile Club Gala 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada agen properti yang berkontribusi dalam pemasaran dan penjualan properti Sinarmas Land sepanjang tahun 2024. One Smile Club Awards 2025 merupakan ajang bergengsi bagi kantor agen properti di Indonesia yang bekerja sama dengan Sinarmas Land. Baca Juga: RET Hadirkan Solusi Modern Transaksi Real Estate yang Hemat Biaya Leon Chen, Founder Winfield Real Estate Agency, secara langsung menerima penghargaan tersebut dengan penuh kebanggaan. Leon mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras timnya dalam menghadirkan layanan properti yang inovatif. "Pada ajang tahun lalu, Winfield berada di posisi runner-up. Kini, di 2025, kami berhasil menjadi yang terbaik. Ini adalah bukti bahwa kerja keras dan inovasi yang kami lakukan berbuah hasil," ujarnya, Kamis (6/3). Baca Juga: Bangun Klaska Residence, Sinarmas Land Fokus Fasilitas Umum Sejak didirikan pada 2020, Winfield telah berkembang pesat dengan menerapkan strategi pemasaran digital yang kreatif dan komprehensif. Awalnya, mereka hanya menangani proyek properti di Tangerang, seperti BSD, Summarecon, Paramount, dan Alam Sutera. Kni Winfield telah memperluas jangkauan hingga ke wilayah Jabodetabek dan Bali.