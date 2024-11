Wisata Medis Korea Makin Digemari, The New Me Festival Hadir di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Korea makin menjadi destinasi utama wisata medis dan kebugaran bagi wisatawan Indonesia. Popularitas wisata medis ini makin meningkat setelah sejumlah tokoh publik dari Indonesia menjalani perawatan di Korea, yang kemudian menarik perhatian publik. Berdasarkan data Korea Tourism Organization (KTO), kunjungan wisatawan medis Indonesia ke Korea mengalami kenaikan dari 5.716 pada 2019 menjadi sekitar 6.500 pada 2023, dengan prediksi mencapai 7.000 pada 2024. Wakil Presiden Eksekutif Divisi Pariwisata Internasional di KTO Lee Hak Ju melihat potensi besar dari kombinasi perawatan medis dan program kebugaran yang berkembang pesat di Korea. "Oleh karena itu, kami mengadakan 'The New Me: Korea Health & Wellness Festival' sebagai bentuk promosi langsung untuk wisatawan Indonesia," ujar Lee Hak Ju. Acara ini berlangsung di Central Park Jakarta pada 1-3 November 2024, dan menampilkan berbagai institusi medis serta program kebugaran unggulan Korea. Acara tahunan KHWF ini menghadirkan lebih dari 20 eksibitor yang terdiri dari penyedia layanan medis, kecantikan, dan fasilitator kebugaran dengan penawaran menarik. Terdapat sesi B2B untuk kalangan bisnis serta sesi publik di area Laguna Atrium dan Promenade Laguna, Central Park Jakarta. Pengunjung berkesempatan mencoba berbagai aktivitas, seperti konsultasi kesehatan dan kecantikan, program pengalaman medis, serta penampilan seniman Indonesia dan Korea. Selama acara berlangsung, berbagai promo khusus tersedia, termasuk souvenir dan hadiah menarik. Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas menarik, seperti membuat lilin aromaterapi, meracik teh herbal, personal color test, hingga tes kulit dan kosmetik.