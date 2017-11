Wow, Atlet Kelas Dunia Ramaikan Sail Sabang 2017

jpnn.com, SABANG - Sail Sabang 2017 benar-benar bakal menjadi atraksi wisata bahari kelas dunia.

Selain ratusan yachter internasional, acara yang akan berlangsung pada 28 November hingga 2 Desember 2017 ini juga dipastikan akan diikuti lebih dari 40 atlet freediving internasional.

Mereka akan berkompetisi di ajang Freediving Competition 2017, yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian Sail Sabang 2017.

Sail Sabang Freediving Competition 2017 akan berlangsung pada 26 November hingga 1 Desember 2017 di Teluk Balohan, Sabang.

Inilah kompetisi freediving kelas dunia. Para atlet akan diajak untuk menyelami bawah laut Sabang yang sangat indah. Hadiahnya pun tak tanggung-tanggung. Total mencapai Rp 200 juta.

Freediving sendiri adalah olahraga menyelam dengan hanya menggunakan satu nafas, tanpa bantuan alat. Berbeda dengan Scuba Diving dimana wisatawan menyelam dengan menggunakan tambahan alat Scuba.

"Total sudah ada 40 atlet dari berbagai negara yang konfirmasi mengikuti ajang ini. Mulai dari Singapura, Malaysia, Kolombia, Australia, Belanda, AS, UK, Selandia Baaru, Jepang, Belgia, Thailand, Cina dan juga lainnya," ujar Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Esthy Reko Astuti.

Dari puluhan atlet tersebut, termasuk dua orang atlet diver pemegaran rekor dunia. Pertama adalah William Trubridge dari Selandia Baru. Catatan terbaiknya adalah untuk Dynamic with Fins (DYN) mencapai 237 meter, Constant Weight Without Fins (CNF) 102 meter, Dynamic Without Fins (DNF) 187 meter, Costant Weight (CWT) 121 meter, Free Immersion (FIM) 124 meter dan Static Apnea (STA) 7 Menit 29 detik.