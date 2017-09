Wow! Cinta Laura Gandeng Aktor Hollywood di Emmy Awards

jpnn.com - Cinta Laura lagi-lagi bikin warganet heboh. Usai foto kebersamaannya dengan penyanyi Selena Gomez, kali ini artis cantik tersebut menghadiri acara penghargaan bergengsi Hollywood, Emmy Awards 2017.

Menariknya, Cinta Laura tidak datang sendirian ke Emmy Awards 2017. Perempuan 24 tahun itu menggandeng Michael Johnston, seorang aktor Hollywood.

Momen di red carpet Emmy Awards 2017 itu kemudian diunggah ke akun Instagramnya. "First day back in LA and spending it at the Emmy's with my dashing date, @themichaeljohnston ," tulis Cinta Laura sebagai keterangan foto di akun @claurakiehl, Senin (18/9)

Hal serupa juga dilakukan Michael Johnston. Bintang serial Teen Wolf itu mengunggah foto bersama Cinta Laura saat datang ke Emmy Awards 2017.

"Emmys with @claurakiehl!" ungkap Michael Johnston.

Post Cinta tersebut tentu saja mengundang perhatian warganet. Mereka kaget karena mengira Michael Johnston adalah kekasih Cinta.

Sumber : Pojoksatu