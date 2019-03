Wow, Nama Nikita Mirzani Masuk Soal Ujian Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Aktris kontroversial Nikita Mirzani girang namanya masuk dalam daftar soal ujian sebuah sekolah internasional.

Hal tersebut diungkap pemain film Nenek Gayung dalam postingan di akun Instagram pribadinya.

Di foto itu, nama Nikita Mirzani masuk dalam soal pilihan ganda nomor 142. Dalam soal berbahasa Inggris itu menyinggung statusnya yang pernah menjanda dua kali.



Unggahan Nikita Mirzani soal namanya masuk soal ujian sekolah.

Di soal itu berbunyi, "Even though Nikita Mirzani has been a widow for the second time, she is still.......for other man."

Ada empat pilihan jawaban yang disediakan, yakni "Very Attractive", So Attractive", "Too Attractive" dan Much Attractive.