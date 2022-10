Wujudkan Net Zero Emission, Grup MIND ID Pakai Pendekatan Ekonomi Sirkular

jpnn.com, BALI - BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID, atau Mining Industry Indonesia mewujudkan net zero emission (NZE) melalui pendekatan ekonomi sirkular.

Adapun grup MIND ID beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk.

Pendekatan ini mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan produksi dan mengurangi risiko bahaya, meminimalkan dampak lingkungan dan sosial, dan mengeksplorasi lebih banyak nilai tambah di seluruh rantai nilai.

“Grup MIND ID terus berkomitmen mengedepankan aspek smart mining dalam menjalankan kegiatan operasional. Implementasi teknologi di Anggota MIND ID dilakukan mulai dari eksplorasi, operasional penambangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan sebagainya," ujar Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso dalam Panel SOE Commitment on Net Zero Emission, G20 SOE International Conference Bali, Selasa (18/10).

Selain itu, MIND ID juga menggunakan teknologi ramah lingkungan dan fokus pada pengurangan konsumsi bahan bakar.

Grup MIND ID menetapkan target penurunan emisi sebesar 1% pada 2022.

Komitmen ini merupakan representasi upaya perusahaan menurunkan emisi dari sektor energi dan Industrial Process and Product Uses (IPPU) sebesar 15.8% pada 2030 dan mendukung aspirasi net zero Pemerintah Indonesia pada 2060.

“Konsep pendekatan sirkular ekonomi Grup MIND ID diterjemahkan menjadi tiga pilar dekarbonisasi yakni Avoid, Reduce, dan Mitigate," papar Hendi.