Wulan Guritno Pamer Berbikini, Komentar Pria Ini Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Wulan Guritno membagikan potret dirinya tengah berlibur di tengah laut baru-baru ini.

Ibu tiga anak tampak aduhai dibalut bikini merah putih dipadukan aksen hijau daun.

Berkacamata hitam, Wulan tampak melihat kamera sambil berpose duduk bersila.

Dalam foto yang dibagikan melalui akunnya di Instagram, Kekasih Sabda Ahessa ini tampah tengah bersantai di sebuah kapal.

"Smell the sea and feel the sky. let your soul and spirit fly (Cium laut dan rasakan langit. Biarkan jiwa dan rohmu terbang ke mistikus)," tulis Wulan sebagai keterangan.

Unggahan itu pun langsung menuai beragam komentar dari pengikutnya di Instagram.

Tak sedikit warganet yang memuji kemolekan tubuh Wulan Guritno yang sudah berkepala empat itu.

Namun, salah satu komentar dari Dicky Soemarno melalui akunnya @dikysoemarno menjadi sorotan warganet.