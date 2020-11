Yamaha Rilis Gear 125, Lawan Main Honda Vario 125

jpnn.com, JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM) membuat kejutan dengan merilis sepeda motor baru, Yamaha Gear 125.

"Kami sangat senang mempersembahkan tiga model terbaru di ujung tahun ini. Jika sebelumnya ada All New Aerox 155 Connected, All New Nmax 155 Connected Standard Upgrade, dan kini produk konsep terbaru kami Yamaha Gear 125," kata Presiden Direktur dan CEO PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Minoru Morimoto dalam siaran pers, Rabu.

Melalui Gear 125 yang mengusung konsep "sepeda motor multiguna", Yamaha pengin melengkapi varian produk bermesin Yamaha Blue Core 125cc setelah Mio, Lexi, Freego, Fino, X-Ride hingga Soul GT.

Yamaha Gear 125 membawa tampilan sekilas Mio S, mempertahankan konsep skutik sporty, terlihat dari aksesori pelindung (side protector) serta lampu LED.

Yamaha juga menyediakan aksesori yang dijual terpisah, antara lain rak depan berkapasitas besar dengan tambahan double hook (gantungan barang ganda) serta foot peg (pijakan kaki).

Skutik baru itu dilengkapi teknologi Smart Motor Generator (tipe S-Version), Electric Power Socket untuk mengisi daya ponsel, lampu hazard dan Answer Back System (tipe S-Version).

Yamaha Gear 125 tersedia dengan dua varian tipe, yaitu S-Version and Standard Version.

S-Version hadir dalam dua pilihan warna yaitu Prestige Silver dan Matte Red.