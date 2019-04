Yang Muda Melawan Lupa: Konser Tribute untuk Aktivis Korban Penculikan Digelar Malam Ini

jpnn.com - Sebuah konser bertajuk 'Yang Muda Melawan Lupa' akan digelar di Toba Dream Cafe, Jakarta Selatan pada Sabtu (6/4) malam. Konser ini didedikasikan untuk 13 aktivis pro demokrasi yang dihilangkan secara paksa di masa pemerintahan Orde Baru pada 1997/1998.

Konser yang diinisiasi oleh Partisipasi Indonesia, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan This Play ini akan menghadirkan seniman dan musisi Indonesia. Antara lain, Bonita & The Hus Band, Fajar Merah, Fitri Nganthi Wani & Seleksi Alam, Gugun GBS, Jason Ranti, Kill The DJ, Skastra, Voice of Baceprot, Asmara Abigail, Jefri Nichol, serta Olga Lydia.

Salah satu inisiator acara, Yulia Evina Bhara menyampaikan bahwa konser 'Yang Muda Melawan Lupa' adalah sebuah upaya untuk menguatkan kembali suara-suara korban dan keluarga korban penculikan. Melantangkan kembali suara-suara mereka yang tidak pernah lelah mencari, dan menanti kejelasan status keluarganya yang hilang sejak 21 tahun lalu.

"Selain itu, konser ini juga menjadi ikhtiar agar kasus penghilangan paksa ini tidak terlupakan dan diketahui oleh kaum muda atau generasi milenial di masa sekarang," ungkap Yulia Evina dalam keterangan pers yang diterima jpnn.com, Sabtu (6/4) pagi.

Konser 'Yang Muda Melawan Lupa' ini juga akan dihadiri oleh aktivis korban penculikan seperti Mugiyanto dan Aan Rusdianto. Mereka akan memberikan testimoni atas peristiwa kelam itu kepada para generasi muda. Turut hadir juga Paian Siahaan, ayahanda Ucok Siahaan dan Suyadi, kakak dari Suyat. Keduanya merupakan keluarga dari aktivis yang masih hilang dan belum kembali. (mg3/jpnn)