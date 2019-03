Backstreet Boys Gelar Konser di Jakarta Akhir Oktober

jpnn.com - Backstreet's back, alright! Ya, jauh sebelum BTS dari Korea menjadi boyband idola masa kini, ada Backstreet Boys (BSB) yang mencuri hati para remaja (khususnya generasi 1990-an dan 2000-an). Kini, untuk memenuhi kerinduan fans loyal mereka di seluruh dunia, boyband asal AS itu kembali. Mereka bersiap melakoni DNA World Tour tahun ini.

Dan, kabar baiknya, Indonesia menjadi salah satu negara yang bakal dikunjungi. Rencananya, BSB menghelat konser di Jakarta pada 26 Oktober. Kabar itu diumumkan promotor Third Eye Management (TEM) di akun Instagram mereka, Selasa malam (26/3). Situs resmi BSB juga sudah mencantumkannya dalam list event. Namun, lokasi konser belum diumumkan.

Kedatangan lima personel; Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, Howie Dorough, dan A.J. McLean; direspons dengan sangat antusias di kolom komentar. Boyband asal Florida itu malang melintang di industri musik selama 26 tahun dan merilis banyak hit. Di antaranya, I Want It That Way, Everybody, As Long as You Love Me, dan Shape of My Heart.

Samantha Tzovolos, perwakilan TEM, mengungkapkan bahwa Indonesia punya tempat spesial di hati lima personel BSB. ''Mereka punya fan base yang sangat besar di Asia, termasuk Indonesia,'' kata Samantha saat dihubungi Jawa Pos via pesan teks kemarin, Rabu (27/3).

BSB baru saja merilis album terbaru, DNA, yang berhasil memuncaki chart Billboard. Mereka tak sabar untuk bisa membawakan sejumlah lagu dari album yang dirilis pada Januari lalu itu secara live. Salah satunya Chances yang ditulis Shawn Mendes dan Ryan Tedder. ''Inilah waktunya bagi kami untuk mengunjungi penggemar kami di seluruh dunia,'' kata Howie dalam siaran pers. Apalagi, ini akan menjadi rangkaian tur terbesar BSB dalam 18 tahun terakhir.

Rangkaian tur konser DNA World Tour akan dibuka pada 11 Mei di Portugal. BSB akan mengunjungi Eropa, Amerika Utara, dan Asia setelahnya. Tim TEM belum bisa mengungkapkan detail konser maupun set list lagu. ''Masih terlalu dini untuk hal itu. Tapi, ini bakalan keren dan akan ada kejutan spesial,'' jamin Samantha. Wah, jadi makin tak sabar! (len/c19/nor)

Sumber : Jawa Pos