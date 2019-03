Kejutan Kodaline Duet Bareng Abdul

jpnn.com - Kodaline sukses menyapa penggemarnya di Indonesia. Band asal Irlandia tersebut tampil 1,5 jam di Istora Senayan Jumat malam (1/3). Kodaline menggandeng musisi Indonesia pada salah satu penampilan mereka. Ahmad Abdul muncul dan bikin seisi Istora Senayan heboh.

Band yang digawangi Steve Garrigan, Vinny May Jr, Jason Boland, dan Mark Prendergast itu sudah beberapa kali mampir di tanah air. Namun, kali ini merupakan konser tunggal pertama mereka. ''Indonesia sangat spesial buat kami," ucap Steve pada konferensi pers Kamis (28/2). Mereka sudah lama menginginkan solo concert di Indonesia. Untung, Indonesia masuk daftar negara Politics of Living Tour kali ini.

Kodaline membawakan total 16 lagu dari tiga album. Lagu-lagu hit dari album teranyar mereka, Politics of Living, mendominasi. Konser dibuka dengan Follow Your Fire. Meski mikrofon sempat ngadat, Steve sebagai vokalis tak kehilangan akal dan mengajak penonton sing along. Sepanjang konser, penonton kompak menyanyikan part yang nendang dari setiap lagu.

Performance spesial terlihat di dua lagu encore terakhir. Ahmad Abdul membawakan All I Want bersama seluruh member. "Rasanya saya orang paling beruntung karena bisa satu stage dengan mereka," ujar finalis Indonesian Idol 2018 itu setelah konser.

Kodaline juga menjalani syuting klip video anyar mereka di salah satu spot di Jakarta. ''Ya, kami syuting di secret place. Sangat menyenangkan bisa datang ke pasar di Jakarta," tutur Jason.