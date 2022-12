Yessiow Euro Tour 2022 Sebarkan Inspirasi di Panggung Seni Mural Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Ilustrator dan seniman mural kelas dunia asal Bali, Yessi Nur Mulianawati berkolaborasi dengan Traveloka mewujudkan Yessiow Euro Tour 2022.

Dalam tur itu, Yessiow, sapaan Yessi, akan terlibat dalam empat festival mural internasional di Eropa.

Yessiow akan melukis dinding khusus Traveloka dengan nama See The World Again Wall pada event keempat di Barcelona, Spanyol.

"Kami ingin menggaungkan nama Indonesia, di panggung seni dunia, khususnya seni mural," kata Yessiow, dalam keterangannya, Selasa (27/12).

Dia juga berharap bisa menginspirasi para seniman tanah air, khususnya wanita melalui karya-karya saya, agar menjadi sosok yang tangguh, menarik, dan berdaya.

"Semoga kegiatan ini dapat memupuk motivasi seniman nusantara untuk berkreasi dan berkarier di kancah internasional sesuai dengan minat, karakter, dan cara sendiri," paparnya.

Adapun beberapa festival seni yang melibatkan kiprah Yessiow, kali ini adalah All About Things di Brussel, Belgia pada 30 Juli - 14 Agustus 2022.

Kemudian, IBUG Urban Art Festival di Floha, Jerman pada 16 – 20 Agustus 2022, Awesome Athens Experiences di Vyronas City, Yunani pada 24 - 31 Agustus 2022.