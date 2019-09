YouTube Music Tambahkan Fitur Baru Mirip Milik Spotify

jpnn.com - Youtube Music mendapat sambutan baik sejak pertama kali diluncurkan pada 2015 lalu, mengapresiasi itu pihaknya mengenalkan fitur terbaru Discover Mix, yang menyerupai Discover Weekly Spotify.

Pada dasarnya fitur itu merupakan daftar putar berisi 49 lagu yang di update setiap hari Rabu. Fitur dihadirkan untuk membantu pengguna lebih mudah menemukan lagu yang mungkin menarik bagi mereka, lansir The Verge.

Untuk pemilihan mingguan didasarkan pada suka dan ketidaksukaan Anda. Jadi, makin banyak pemilihan maka semakin sesuai juga rekomendasi.

Fitur ini terletak di dalam tab “Mixed for You”, yang juga menampung fitur New Release Mix dan fitur Liked Songs. Sayangnya untuk saat ini, fitur Discover Mix belum tersedia secara luas karena baru beberapa pengguna saja yang telah menerima akses awal tersebut.

Meskipun ini tidak terdengar sebagai pengubah permainan untuk mengalahkan Spotify dan Apple Music. Namun tampaknya fitur ini menjadi cara yang cukup baik bagi pengguna YouTube Music lebih nyaman dan setia menggunakan layanan. (mg9/jpnn)