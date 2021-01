YouTuber Faisal Rahman Jadi Korban Jatuhnya Sriwijaya Air SJ182

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber bernama Faisal Rahman menjadi salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang kecelakaan, Sabtu (9/1).

Unggahan Faisal Rahman sebelum terbang dengan pesawat rute Jakarta-Pontianak itu kini viral di media sosial.

Dia sempat mengunggah foto dengan keterangan mengucap kata selamat tinggal di Instagram Story miliknya.

"Good bye and thank you. Ayub Batogi dan Devin, Feby, dll," tulis Faisal Rahman di akun @classics_fay sebelum pesawat lepas landas.

Dihimpun dari akun Instagram miliknya, Faisal Rahman ternyata aktif sebagai YouTuber.

Dia membuat akun Dunia Malam TV sejak 2018 di YouTube.

Selain itu, Faisal Rahman juga kerap membuat video cover saat menyanyikan lagu.

Dilansir Antara, Faisal Rahman ternyata merupakan anak dari H. Masrizal, warga Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.