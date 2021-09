YouTuber ini Berbagi Tips Cara Mendapatkan Resident Visa di New Zealand

jpnn.com - Vlog atau video blog tentang kehidupan warga Indonesia yang tinggal di luar negeri menjadi salah satu konten menarik dan penuh inspirasi untuk ditonton di platform YouTube apalagi tak sedikit yang menjadi YouTuber.

Para penonton seolah diajak berjalan-jalan di negara tersebut, belajar bahasa serta budaya baru, mengagumi keindahan alamnya, dan berbagi banyak cerita luar biasa lainnya.

Aktivitas tersebut yang juga gemar dilakukan oleh seorang YouTuber bernama Andy Judah Saputra, warga asal Surakarta yang sudah tinggal di New Zealand sejak 2013 hingga saat ini.

Melalu channel Andy Saputra, dia membagikan inspirasi, cerita, perjuangan, dan kehidupannya di New Zealand bersama keluarganya.

Bila kamu juga seseorang yang terpesona dengan keindahan the land of the long white cloud New Zealand dengan pemandangan pegunungan tinggi, pantai yang bersih, langit yang cerah, maka kamu bisa menontonnya melalui kanal YouTube Andy Saputra—tepatnya dalam playlist khusus NZ Life Vlog.

Andy juga membagikan tips tentang cara mendapatkan resident visa New Zealand bagi orang Indonesia, pengalaman sekolah di luar negeri, gaya hidup, dan tantangan selama tinggal di negeri Aotearoa tersebut.

Awal Perjuangan Hingga Menetap di New Zealand

Andy Saputra adalah salah satu dari orang beruntung yang bisa berhasil mewujudkan mimpinya untuk tinggal dan menetap di luar negeri dengan kehidupan yang cemerlang.