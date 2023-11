Yuk, Ikut Festival Penanaman Pohon AEON Hometown Forest Creation, Jaga Lingkungan Bersama

jpnn.com, JAKARTA - AEON Co. Ltd. and AEON Mall Co., Ltd. mengumumkan akan membuka pusat perbelanjaan ke-5 mereka di Indonesia, AEON Mall Deltamas pada Sabtu, 9 Desember 2023.

Pembukaan itu dimulai dengan mengadakan festival penanaman pohon AEON Hometown Forest Creation.

Festival penanaman pohon AEON Hometown Forest Creation tahun ini diadakan dengan harapan mal yang baru dibangun ini akan menjadi tempat yang dikelilingi tanaman hijau dan terintegrasi dengan komunitas lokal.

Baca Juga: Mal Ciputra Tangerang Bakal Membuka AEON Store Pada Semester Kedua 2024

Selain itu, untuk membangun semangat merawat tanaman hijau akan menyebar ke seluruh dunia.

"Bersama dengan masyarakat sekitar, kami menanam bibit pohon lokal yang tumbuh secara alami di area sekitar lokasi kami," ujar AEON Mall Indonesian President Takashi Okada.

Kegiatan ini perlu didukung oleh masyarakat. Sekitar 900 warga setempat akan berpartisipasi pada acara tersebut dan menanam kurang lebih 7.000 bibit pohon dari 33 spesies, terutama kueni, melinjo, dan rambutan.

Baca Juga: Ganjar Milenial Tebar Bibit Ikan dan Tanam Pohon di Bojonegoro

"Di Indonesia, pada 2011, melalui AEON Environmental Foundation, sebagai perusahaan kepentingan umum, kami mulai menanam pohon mangrove di area rawa-rawa dekat pantai dalam rangka meregenerasi pantai utara Jakarta menjadi daerah pesisir yang subur," imbuhnya.

Hingga tahun ini, total sudah lebih dari 7.600 sukarelawan berpartisipasi dan menanamkan 89.00 pohon bersama AEON.