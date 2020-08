Yuk Ikutan, Pegadaian Ajak Masyarakat Merdeka Secara Finansial

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) menyelenggarakan webinar Emas Merdeka bertajuk 'Merdeka Finansial di Era New Normal', serentak di 12 wilayah perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia pada Kamis, (6/8) lewat Zoom.

Webinar Emas Merdeka mengundang sebanyak 12 Senior Vice President Pegadaian dan delapan pembicara yang berasal dari berbagai latar belakang seperti pengusaha dan perencana keuangan.

Mereka adalah Prita Ghozie (CEO & Principal Advisor ZAP Finance), Yasa Singgih (Pendiri Men’s Republic), Nucha Bachri (Co-founder Parentalk.ID), Hendy Setiono (CEO Baba Rafi Group), Tirta Prayudha (CEO Big Alpha).

Kemudian Philip Mulyana (Financial Coach dengan pengalaman 12 tahun), Ligwina Hananto (Founder QM Financial), dan Safir Senduk (Financial Planner Independen Pertama di Indonesia).

Dalam satu hari, terdapat 12 sesi Webinar Emas Merdeka dengan durasi masing-masing 1 jam yang dibagi menjadi tiga periode waktu yaitu pukul 10.00 - 11.00 WIB, 13.00 - 14.00 WIB, dan 14.00 - 15.00 WIB. Peserta bisa memilih sesuai dengan daerah domisilinya masing-masing.

Nantinya, para pembicara akan menceritakan mengenai tips dan trik mengatur keuangan di era new normal untuk mencapai tujuan finansial serta cara merdeka finansial ala mereka.

Selain itu, akan ada penjelasan mengenai instrumen investasi emas dari Pegadaian. Pegadaian memiliki dua produk investasi emas yaitu Pegadaian Tabungan Emas dan cicil emas.

Pegadaian Tabungan Emas memungkinkan nasabah membeli emas mulai dari 0,01 gram atau sekitar Rp9.000-an.