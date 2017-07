Ario Bayu Nikahi Bule Prancis, Begini Reaksi Joe Taslim

SHARES

jpnn.com - Pernikahan Ario Bayu dan bule Prancis, Valentine Payen tak hanya membuat Wulan Guritno bahagia. Aktor tampan Joe Taslim pun turut bahagia dengan pernikahan sahabatnya tersebut.

Melalui akun Instagram miliknya, Joe Taslim mengunggah video Ario Bayu dan Valentine yang baru saja selesai menggelar pernikahan.

Lewat postingan video yang diunggah Joe Taslim terlihat, Ario dan Valentine begitu sumringah. Keduanya pasangan ini begitu tampan dan cantik.

Dimana Ario mengenakan jas berwarna biru sedangkan Valentine tampil bak putri dengan gaun putihnya.

“Congrats @bayu_ario ????????‍??‍???? @valentinepayen .. So Happy for you guys..,” tulis Joe Taslim sebagai caption video yang diunggahnya.

Post Joe Taslim yang mengabadikan video pernikahan Ario Bayu dan Valentine ditanggapi beragam oleh netizen. Ada yang menyampaikan selamat ada pula yang sedih karena idola mereka menikah.

“Congratz bro Ario Bayu,” komen adjie anderson gates. “Akhir bro congrats,” sambung akun ridzky kurniawan.

“Ini beneran? Kalo beneran…????????????????,” imbuh maya syavitri. “musim patah hati…. ,” timpal akun kireilestari 2017. (lya/pojoksatu)